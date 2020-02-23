В Софии запретили Луковский марш националистов

Каждый год 22 февраля правые радикалы со всей Европы съезжаются в Софию на так называемый "Луковский марш", посвящённый генералу Христу Лукову, который в 30-ых годах был министром обороны Болгарии.

Луков возглавлял Союз болгарских национальных легионов, поддерживал нацисткую Германию и был известен своими антисемитскими взглядами. В феврале 1943 года его убили коммунисты.

Луковские марши проводятся в Болгарии с начала 2000-х. Националисты представляют генерала как патриота и "героя войны", жертву коммунистов и предполагаемого еврейского заговора. Но в этом году неонацистам не разрешили пройти через город: уличный парад был запрещен. Вместо этого собравшиеся пришли с факелами к бывшей резиденции генерала и возложили цветы.

Приехать в Софию собирались и радикалы из ФРГ. Но полиция задержала 9-х подозреваемых в аэропорту Дортмунда, и они не смогли вылететь. В отношении 13 других не смогли доказать, что они едут на запрещённый марш - им разрешили пройти на посадку.

Правозащитники неоднократно критиковали Луковские марши, отмечая, что они способствуют распространению ксенофобии и межнациональной напряжённости - в частности, с цыганской общиной страны. В субботу в Софии прошла очередная манифестация протеста против этого мероприятия. "Вы нас не представляете! Мы за открытую и разноцветную Европу", - скандировали демонстранты.