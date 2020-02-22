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Сирия

Турция не намерена отступать в Сирии

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 Андрей Позняков
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Турция не намерена отступать в Сирии
Авторское право
AP Photo/Ghaith Alsayed - Ghaith Alsayed
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Четырёхсторонний саммит по Сирии должен состояться 5 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что намерен встретиться с российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Анкара пригрозила Дамаску более решительными мерами, если не прекратится наступление сирийской правительственной армии под Идлибом. Турция требует от России добиться прекращения огня.

Анкара обвиняет Дамаск в нарушении сочинских соглашений о демилитаризованной зоне в Идлибе, а также в убийстве турецких военнослужащих. На фоне обострения ситуации в Идлибе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно положить конец насилию, напомнив о положении беженцев:

«Не существует военного решения для сирийского кризиса. Единственное возможное решение — политическое. Рукотворный гуманитарный кошмар для измученного сирийского народа должен прекратиться. Надо прекратить это немедленно».

Ситуацию с беженцами на севере Сирии ООН оценивает как катастрофическую. По данным организации, только с декабря прошлого года свои дома в провинции Идлиб были вынуждены покинуть более 900 тыс. человек. В основном это женщины и дети.

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