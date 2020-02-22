COVID-19: как создают вакцину?

В конце декабря в китайском городе Ухань обнаружили новый коронавирус COVID-19, передавшийся человеку от животного. Уже в конце января ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку заболевания, от которого уже погибли больше двух тысяч человек.

Обеспокоенные скоростью распространения болезни, китайские специалисты в рекордные сроки разгадали ДНК вируса. Сотни ученых по всему миру приступили к созданию вакцины, на которую, по подсчетам ВОЗ, должно уйти полтора года.

Над созданием вакцины, как, к примеру, в случае с ВИЧ, можно работать десятилетиями и не добиться удовлетворительных результатов. Мы решили разобраться, с чем связаны оптимистичные прогнозы Всемирной организации здравоохранения.

Создание вакцины – трудоемкий процесс

Существует множество видов прививок, которые различаются по составу, способу производства, предназначению и методам применения. Традиционными считаются так называемые живые аттенуированные вакцины (ЖАВ), используемые с 50-х годов. Для их создания вирус месяцами и даже годами ослабляют или видоизменяют в лабораторных условиях, пока он не лишается патогенности – способности вызывать инфекционный процесс.

К ЖАВ относятся прививки от кори, ротавирусной инфекции или полиомиелита. Создание такой вакцины в среднем занимает около 12 лет. «Это трудоемкий способ, потому что нужно суметь доказать, что вирус действительно инактивирован, – рассказал Euronews профессор французского Института Пастера Фредерик Танги. – В кризисной ситуации времени на использование таких методов нет».

AP Francois Mori

Попытки ускорить этот процесс привели к созданию так называемых рекомбинантных вакцин. Эта технология означает, что ученые при помощи генной инженерии переносят в уже существующее и протестированное средство антигены нового заболевания. Рекомбинантной, к примеру, считается вакцина против гепатита В.

Специалисты Института Пастера, одного из лидирующих эпидемиологических учреждений, в своих исследованиях по COVID-19 используют уже хорошо изученный вирус кори. «Это относительно быстрый способ, потому что мы умеем создавать прививку от кори и воспроизводить ее в миллионных экземплярах каждый год. Это хорошо налаженный производственный процесс», – объяснил Танги.

Помимо хорошо отработанных способов создания вакцины специалисты выделяют методы, не доказавшие свою эффективность. К примеру, создание прививки на основе ДНК или РНК вируса. «Эти методы очень заманчивы, потому что с их помощью вакцину можно сделать за три месяца. Но пока они так и не доказали свою эффективность», - подчеркнул он.

«Мы не можем срезать путь»

Прежде, чем попасть на прилавки аптек, вакцина должна пройти несколько стадий разработки и тестирование на животных и людях. Если средство доказало свою эффективность и безопасность, ему предстоит пройти долгий путь получения необходимых документов.

«Вакцине нужно пройти довольно сложные тесты на соответствие нормативным требованиям, чтобы мы действительно получили гарантию того, что это безопасный продукт хорошего качества, эффективность которого подтверждена», – сказала руководитель программы ВОЗ/Европа по профилактике заболеваний доктор Дина Пфайфер.

Любое лекарственное средство, как для людей, так и для животных, должно соответствовать «надлежащей производственной практике» или GMP (Good Manufacturing Practice) – своду правил для производителя лекарственных средств.

«Это долгий процесс, который идет вразрез с необходимостью бороться с новыми заболеваниями, - признает доктор Пфайфер. – Но мы не можем срезать путь. Разработка вакцины должна соответствовать национальным и международным правилам. Для этого есть веские причины».

Вакцинация детей от полиомиелита в Лахоре, Пакистан. AP K.M. Chudary

GMP была разработана Всемирной организацией здравоохранения в 1967, чтобы не допустить повторения ситуации, подобной той, что произошла с вакциной от полиомиелита американских разработчиков Cutter Laboratories в 1955. Не дожидаясь получения лицензии, лаборатория произвела партию лекарственного средства, не прошедшего необходимый контроль.

В этой партии прививок, которая оказалась дефектной, вместо инактивированного содержался живой вирус полиомиелита. Вакциной привили 120 тысяч детей. У 40 тысяч развилась легкая форма полиомиелита. У 56 детей прививка вызвала паралич. Вспышка полиомиелита из-за врачебной ошибки привела к гибели пяти человек.

Несмотря на то, что процесс сертификации может занять много времени, некоторые разработчики вакцин от коронавируса считают, что им удастся наладить производство действующей вакцины за несколько лет. В Институте Пастера надеются, что их средством для профилактики COVID-19 можно будет воспользоваться уже следующей зимой. Предполагается, что вакцина пройдет тестирование на людях уже в сентябре.

Ученые также работают над универсальной вакциной от коронавирусов, которую можно будет видоизменять, как сезонную прививку от гриппа. «Мы не знаем, получится ли у нас. У нас пока нет доказательств, но мы думаем, что это возможно», – сказал Танги.

Коронавирус – не единственная опасность

AP

По оценкам специалистов, ежегодно на подавление вспышек опасных болезней расходуется 570 миллиардов долларов. На их предупреждение – в разы меньше.

По словам профессора Танги, самое сложное в разработке вакцины, которая в среднем стоит 2,8 миллиарда долларов, – это поиск финансирования. «Это очень дорого… И подобные вещи сложно финансировать, потому что мы зависим от производителей. У производителей своя собственная стратегия, им не всегда выгодно внедрять новые технологии», – объяснил Танги.

По оценке ВОЗ, каждый год только от респираторных заболеваний, связанных с обычным сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек. Среди наиболее опасных вирусов, для которых пока нет вакцины, можно выделить Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Смертность от него составляет 30-40%. «Хотя все внимание сейчас приковано к новому вирусу, есть и другие болезни, которые следует контролировать и с которыми необходимо бороться эффективнее», — считает доктор Пфайфер.

Всего в списке заболеваний ВОЗ, которые надо победить в первую очередь, 11 наименований. «Ученые работают над множеством вакцин. Есть новости по вакцине от ВИЧ, которая, к сожалению, не дала необходимых результатов. Есть болезни, которые доставляют массу проблем, например, малярия, вирус Зика, лихорадка денге. Они быстро распространяются и от них погибает много людей в некоторых частях света. Это те вакцины, на которые мы хотели бы обратить больше внимания», - подчеркнула доктор Пфайфер.