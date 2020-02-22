Полночное свидание с Леонардо да Винчи

В Париже полночь, но вокруг пирамиды Лувра царит непривычное оживление. Для многих жителей французской столицы и ее гостей работа музея в ночные часы в эти выходные стала последней возможностью увидеть крупнейшую выставку произведений Леонардо да Винчи, побившую все и всяческие рекорды.

"С самого начала мы предчувствовали исключительный успех этой выставки, поэтому запланировали продлить ее работу в субботние и воскресные вечера, - говорит директор Лувра Жан-Люк Мартинез,- но так как спрос не уменьшался, добавили еще и ночные часы в последние перед закрытием выходные".

Экспозиция открылась еще 24 октября прошлого года, но всего за три часа 30 тысяч билетов на ночное посещение Лувра разлетелись как горячие пирожки, а точнее знаменитые французские бисквиты "мадлен", которые вместе с чаем и кофе входили в программу визита.

Посетители не скрывают восторга: "Благодаря ночному визиту, мы смогли-таки прийти и увидеть все это, отличная идея" - говорит Элиза, 21-летняя жительница Парижа.

В экспозиции представлены 162 произведения титана итальянского Возрождения и его школы из хранилищ всего мира, в том числе Британского музея, Ватикана и венецианской Галереи академии.

На подготовку выставки ушло 10 лет.