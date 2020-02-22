Макрон торжественно открыл 57-й сельскохозяйственный салон

Назавтра после провала общеевропейских переговоров по бюджету, в том числе из-за отказа президента Франции снизить отчисления на Единую аграрную политику, Эммануэль Макрон торжественно открыл 57-й Международный сельскохозяйственный салон в Париже.

И если одни благодарили его за твердость, другие требовали не менее однозначной поддержки главой государства фермеров в условиях пенсионной реформы, невыгодных для Франции международных торговых соглашений (CETA) и отказа от пестицидов.

"Необходимо сохранить сильные стороны нашего сельского хозяйства, - заявил в ответ Макрон, - и совершить требуемые преобразования, поскольку их с нетерпением ждёт часть нашего общества".

Попытка одного из инициаторов движения "жёлтых жилетов" Эрика Друэ прорваться к президенту не удалась: несколько человек в черном из вывели его под руки, обыскали и отправили на выход.

При этом Эммануэль Макрон поговорил и даже согласился принять в Елисейском дворце

представительницу движения, заявившую, что она выходила на улицы в течение 67 суббот с ноября 2018 года. Он пообещал уделить ей "час", чтобы обсудить проблему полицейского насилия и референдум гражданских инициатив.

В заключение президента познакомили с символом салона - эталоном коровьей красоты шаролезской породы по имени Идеал.