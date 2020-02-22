Французская энергетическая корпорация EDF подтвердила успешное отключение первого реактора старейшей действующей атомной электростанции страны «Фессенхайм». В два часа ночи в машинном зале АЭС была завершена процедура остановки энергоблока.

Прекращения работы электростанции добиваются экологические движения, которые рассматривают её как потенциальный источник ядерной катастрофы. Закрытие АЭС «Фессенхайм» было одним из предвыборных обещаний президентов Франции Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона. «Мы испытываем облегчение, потому что мы так долго ждали отключения этой старой АЭС», — не скарывая эмоций, говорил лидер движения «Стоп Фессенхайм» Андре Хатц.

Противники закрытия атомной электростанции называют это решение «исторической ошибкой» и «принесением жертвы на алтарь политики». По словам мэра коммуны Фессенхайм Клод Брендер, долгое время местных жителей пугали рассказами о радиоактивном загрязнении и о детях с отклонениями в развитии, но в итоге она называет АЭС источником процветания для всего района — сотни людей нашли там работу.

В министерстве энергетики пообещали, что попытаются помочь с трудоустройством сокращённым сотрудникам. Саму же электростанция могут начать демонтировать уже в этом году, после того, как в июне будет отключён второй энергоблок.

АЭС «Фессенхайм» была запущена в 1977. Она вырабатывала в среднем 11 млрд кВт в год — это около 2% от всего объёма электричества, производимого во Франции. По оценкам EFD, чтобы компенсировать закрытие этой электростанции, не увеличивая кардинально объёмы выбросов CO2, надо было бы где-нибудь установить 7 тыс. новых ветрогенераторов. Экоактивисты уверены, что 900 было бы достаточно.