Европейский бюджет: лебедь, рак и щука

Лидерам 27 государств ЕС придется, несмотря на проведенные в Брюсселе два дня, собраться снова. Усилия председателя Евросовета Шарля Мишеля, который провел пятницу в двух- четырех и пятисторонних консультациях, не увенчались успехом: согласовать бюджет на период с 2021 по 2027 годы не удалось.

"Нам придётся вернуться к обсуждению этого вопроса, когда - пока не ясно. Это должен решить председатель Европейского Совета", - прокомментировала отсутствие итогов саммита Ангела Меркель.

По словам Шарля Мишеля, найти компромисс оказалось невозможно, поскольку страны разделились на несколько противостоящих лагерей. Так, президент Франции не согласен сократить на 14 % бюджет Общей аграрной политики. Еще один спорный момент: 5-миллиардная скидка, которой - после выхода Великобритании - все еще пользуются Германия, Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция и которой остальные страны намерены положить конец.

"Думаю, наша позиция, вместе с такими странами, как Швеция, Дания и Австрия, весьма разумна: мы готовы платить больше, потому что признаем, что бюджет будет расти вместе с экономическим ростом и инфляцией. Но это еще не все: тот факт, что Великобритания вышла из ЕС, вне зависимости от нашего к нему негативного отношения, также следует заложить в бюджет", - заявил в свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Камней преткновения - помимо оставленной Великобританией "дыры" в размере от 60 до 75 миллиардов евро - несколько, напомнил глава итальянского правительство Джузеппе Конте: "Если мы по-прежнему стремимся к более амбициозной, зелёной и цифровой Европе, если хотим стимулировать инвестиции, экономический рост и создание рабочих мест, если выступаем за то, чтобы Европа и дальше выделяла необходимые субсидии сельскохозяйственному сектору, мы должны изыскать на это финансовые средства. Именно поэтому мы не пришли к соглашению".

Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время поджимает: все технические этапы согласования бюджета необходимо пройти до конца текущего года.