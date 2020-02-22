Шествие в защиту Ассанжа в Лондоне

В Лондоне прошла массовая акция в поддержку основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. Сотни людей прошли шествием по улицам британской столицы с требованием прекратить преследование 48-летнего австралийца. Попытки привлечь Ассанжа к ответственности по статьям о шпионаже за нашумевшую публикацию секретных данных участники акции расценивают как наступление на свободу слова.

Этот протест нужен, чтобы разбудить как можно больше людей, чтобы поддержать Джулиана и будущее журналистики, потому что этот запрос об экстрадиции — это удар по журналистике в целом. Кристинн Храфнссон Главный редактор Wikileaks

Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Семь лет он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в Швецию по обвинения в изнасиловании. Когда ему отказали в убежище, основателя Wikileaks заключили под стражу по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Впоследствии его оставили под арестом «по особым причинам». Швеция прекратила дело против Ассанжа, но Вашингтон попросил выдать его для уголовного разбирательства по обвинениям в раскрытии и публикации в 2010 г. секретных документов дипломатов и спецслужб. Слушания по вопросу об экстрадиции в США должны начаться в понедельник в суде района Вулидж.