Перемирие между США и движением "Талибан" вступило в силу

Частичное недельное перемирие между движением "Талибан" и США вступило в силу в полночь субботы. Если талибы будут соблюдать его условия на всей территории Афганистана, и уровень насилия значительно сократится, 29 февраля Вашингтон подпишет с радикальным движением историческое соглашение, говорится в опубликованном накануне заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Я счастлив и настроен оптимистично, - говорит житель Кабула Момен, - мы так долго ждем мира! Мир станет огромным подспорьем для страны, которая страдает от непрекращающейся войны уже более 40 лет. Теперь люди смогут жить комфортно"...

"Одной недели недостаточно, нам нужен постоянный мир, - добавляет другой житель афганской столицы Мохаммад Назим. - Из-за отсутствия безопасности молодежь покидает страну, нет инвестиций".

"Одной недели недостаточно, нам нужен постоянный мир, - добавляет другой житель афганской столицы Мохаммад Назим. - Из-за отсутствия безопасности молодежь покидает страну, нет инвестиций".

Планируется, что в случае соблюдении перемирия, на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться постоянного прекращения огня на всей территории Афганистана. В перспективе это приведет к выводу иностранных войск в обмен на гарантии безопасности.

Президент Ашраф Гани уточнил, что афганская армия в течение недели оставит в покое талибов, тогда как операции против "Исламского государства" и "Аль-Каиды" будут продолжаться.

Только за прошлый год, по данным Миссии ООН по содействию Афганистану и Управления Верховного комиссара по правам человека, в Афганистане погибли почти три с половиной тысячи гражданских лиц и 7 тысяч были ранены.