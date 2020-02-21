Новые Санжары против коронавируса: "А вы не боитесь заразиться?"

Коронавирус и жженые шины. Столкновениями с полицией закончились манифестации против размещения эвакуированных из Ухани в санатории поселка Новые Санжары Полтавской области. Пострадали как минимум девять полицейских и один местный житель. Из 24 задержанных уже отпущены 23. Возбуждено два уголовных дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти.

"А вы не боитесь заразиться? Коронавирус распространился по всему миру, добрался даже до Египта. Но эти страны нельзя и сравнить с нашей, с нашей бедностью. Почему власти не разместили людей на карантин где-то еще, не в нашем поселке?", - возмущается местная жительница.

Выбранный властями санаторий расположен в 30 километрах от жилых домов. Но местный депутатский совет заявляет, что медцентр не приспособлен к приему инфицированных, так как подсоединен к общим с поселком коммуникациям, в частности, к канализации. Если у кого-то будет обнаружен коронавирус, сдержать его распространение не удастся.

"Все эвакуированные, которые теперь находятся в санатории, здоровы. Нет никаких причин утверждать, что они больны. Мы решаем последние организационные вопросы, чтобы удобно разместить людей", - отмечает, в то же время, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Территорию медцентра, где доставленные спецрейсом из Ухани 45 граждан Украины и 27 восьми других стран проведут ближайшие две недели, будут охранять около 300 бойцов Нацгвардии. В регионе организовано усиленное патрулирование.