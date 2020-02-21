Путин, Трамп и полеты над Дубаем: лучшее за неделю

Винс Реффет: еще один впечатляющий полет

В небесах над Дубаем - французский пилот Винс Реффет. Мужчина взлетел со стартовой площадки с реактивным ранцем, стабилизировался в воздухе и разогнался до впечатляющей скорости.

Реффет поднялся на высоту в 1800 метров. Экстремальное путешествие завершилось благополучно.

В ожидании Дональда Трампа

Индийский "болельщик" за дело Трампа Бусса Кришна молится на своего кумира - в прямом смысле слова.

Он воздвиг статую нынешнего хозяина Белого дома на заднем дворе своего дома и регулярно совершает там религиозные ритуалы.

Особенно популярен президент США у тех, кто относит себя к националистам. Они с нетерпением ждут его государственного визита в Индию, который запланирован на следующую неделю.

Многоликий Владимир Путин

Сувенирные киоски и стенды в центре Санкт-Петербурга пользуются популярностью у гостей города. Под стенами дворцов и куполами соборов здесь можно выбрать себе своего Владимира - сувенирное изобилие позволит каждому уехать домой с кружкой, магнитом, календарем и даже матрешкой с изображением президента России.

Кто-то купит сувернир с пиететом, кто-то - с чувством юмора, но популярность от этого только растет. Так, по крайней мере, считает один из художников, чьи работы выставляются в сувернирной лавке, Алексей Сергиенко. Как художник, он гордится своими произведениями, а как бизнесмен - удачной подачей материала. Еще в 2012 году он устраивал выставку своих работ под названием "Президент - добрейшей души человек".