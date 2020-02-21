Медведь в Калифорнии и корова в Париже

Медведь прогуливается по калифорнийским улицам
В пятницу утром в окрестностях города Монровия в штате Калифорния, США, был замечен большой черный медведь, прогуливающийся по газонам жилых домов и проезжей части.
Животное на удивление спокойно бродило рядом с полицейскими и репортерам, съехавшимися на место происшествия.
Местный филиал Fox KTTV сообщает, что медведь ходит по улицам Монровии уже второй день подряд. В четверг дикое животное видели возле местной начальной школы.
Корова Идеал - талисман Парижской сельскохозяйственной выставки
Корова Идеал, звезда сельскохозяйственной выставки этого года в Париже, прибыла в выставочный центр Порт-де-Версаль. Ее приветствовали аплодисментами и вспышками камер.
Она проведет в окружении зрителей и журналистов еще несколько дней.
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