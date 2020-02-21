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мир

ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Комментарии
 Daria Ivanova
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ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Авторское право
USUNTV
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В связи с обострением ситуации в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасном приближении столкновений к местам скопления гражданского населения, а также об угрозе блокировки путей доставки гуманитарной помощи. Он призвал к немедленному прекращению военных действий на территории Сирии.

Боевые действия сейчас перемещаются в районы с наибольшей концентрацией людей, в том числе беженцев, и угрожают перекрыть доступ для коридоров гуманитарной помощи. Наше послание однозначно: военного решения сирийского кризиса не существует. Этот созданный человеком гуманитарный кошмар для настрадавшегося сирийского народа должен прекратиться. И он должен прекратиться сейчас.
Антониу Гутерриш
генсекретарь ООН

Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели в пятницу вечером телефонные переговоры. Стороны выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

В то же время европейские лидеры предложили проведение саммита по сирийскому урегулированию с участием Германии и Франции пятого марта в Стамбуле, однако Кремль пока не дал ответа на это приглашение к диалогу.

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