Германия усиливает меры безопасности

После расистского теракта в Ханау, жертвами которого стали девять человек, немецкие власти приняли в пятницу решение об усилении мер безопасности по всей стране.

Министерство внутренних дел сообщает о выделении дополнительных нарядов полиции, которые будут следить за соблюдением порядка вблизи мечетей, вокзалов и аэропортов.

На прошлой неделе 12 подозреваемых в праворадикальном терроризме были арестованы в связи с готовящимися нападениями. За последние несколько дней мы провели обыски у подозреваемых в правом экстремизме по всей Германии и изъяли большое количество взрывчатых веществ, ручных гранат, а также автоматического оружия. Хорст Зеехофер министр внутренних дел ФРГ

Церемония прощания с жертвами стрельбы прошла в четверг вечером в Ханау и собрала две тысячи человек.

Однако выступления таких высокопоставленных чиновников, как премьер-министр и президент, подверглись критике со стороны местного исламского сообщества.

Когда кто-то говорит о правом экстремизме и антисемитизме в Германии, то термины "ислам" или "мусульмане" попросту не используются, на церемонии в четверг их не произнесли ни разу. Антисемитизм и исламофобия идут рука об руку, и если вы хотите выступать против одного из этих явлений, то просто не можете игнорировать второе. В этом заключается наша критика. Ни один из политиков не упомянул о религиозной принадлежности жертв вчерашнего преступления. Айман А. Мазык председатель Центрального совета мусульман Германии

В последнее время в Германии среди населения растет обеспокоенность в связи с участившимися случаями праворадикальных преступлений. Некоторые связывают их с деятельностью ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Однако последняя отвергает все обвинения.