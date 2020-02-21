Действовал ли стрелок из Ханау в одиночку?

В чеьтверг поздно вечером официальная София сообщила, что среди жертв стрельбы в Ханау есть и гражданин Болгарии.

В память о погибших в земле Гессен была проведена траурная церемония у берлинских Бранденбургских ворот, когда то бывших одним из символов разделенного города.

В четверг вечером берлинцы стали в живую цепь на площади у Бранденбургских ворот, чтобы показать свою солидарность с близкими тех, кто стал жертвами стрельбы в Ханау ΑΡ

Перед собравшимися выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: "Мы должны все понимать, что в данном случае существует общая ответственность - за тот язык, что используется в медиа, за то, как мы оцениваем происходящее сегодня в обществе".

Если подтвердится версия об преступлении на почве ксенофобии, то это деяние станет третьим, совершенным в Германии за год праворадикалами AP Photo/Markus Schreiber, сopyright 2020 The Associated Press, аll rights reserved Markus Schreiber

Немецкие правоохранители думают, что стрелок мог действовать под влиянием ксенофобии.

Если эта версия подтвердится, это станет третьим преступлением, совершенным ультраправым радикалом в Германии за год.

Федеральная прокуратура, ведущая следствие, считает, что речь может идти об акте терроризма и выясняет, были ли у злоумышленника сообщники, как в Германии, так и за ее пределами.

Федеральный прокурор ФРГ Петер Франк сообщил прессе следующее: "Цель нашего разбирательства - выяснить, действовал ли предполагаемый преступник в одиночку в этих двух нападениях в Ханау. Мы намерены изучить его прошлое, все его связи и контакты, частнные и профессиональные, чтобы ответить на этот вопрос".

Юбилейный 70-й международный Берлинский кинофестиваль открылся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы.

Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил соболезнования в связи с трагедией в Ханау.