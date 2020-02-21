Российских моряков приговорили в Греции почти к 400 годам тюрьмы

Двух российских моряков, задержанных в прошлом году в Греции по обвинению в организации незаконной миграции, приговорили почти к 400 годам тюрьмы. Ранее аналогичный срок получили еще два матроса, тоже граждане РФ.

По словам вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, обвиняемые искали работу через интернет и устроились на суда, перевозившие туристов из Турции в Грецию и другие соседние страны.

"По договоренности с нанимателем они должны были перегонять яхты. Но вместо этого на борт стали сажать мигрантов. Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия. Они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт", - рассказал Мельников в интервью агентству "Интерфакс".

По его словам, на поиски работы за рубежом многих моряков подтолкнули сложная финансовая ситуация и болезни родных. По словам подсудимых, они понятия не имели о том, что в чем именно будет заключаться работа.

14 матросов были задержаны в Греции в ноябре прошлого года. Их обвиняют в организации незаконной миграции и торговле людьми. По греческим законам максимальное наказание за эти преступления - 600 лет заключения.

В свою очередь в МИДе еще в конце декабря заявили, что "возможности дипломатических миссий и консульских учреждений нашей страны в подобных ситуациях весьма ограничены".

"Необходимо отметить, что европейские суды относятся к такому виду преступлений бескомпромиссно и не принимают во внимание никаких смягчающих обстоятельств. При задержании с поличным фактов вынесения оправдательных приговоров не зафиксировано. Хотим подчеркнуть, что наказание в подобных случаях действительно суровое – обвиняемых ждет тюремное заключение на срок от пяти лет до пожизненного", - заявила пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.