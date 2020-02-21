Прощай, Фессенхайм!

Начались работы по остановке первого реактора старейшей из существующих во Франции АЭС в Фессенхайме, планируется, что он прекратит работу в субботу, 22-го февраля.

В середине недели был опубликован соответствующий документ, в нем закрытие станции назвали началом новой политики нынешней власти в сфере энергетики.

О том, что АЭС в Фессенхайме будет закрыта, заявлял еще предыдущий президент, Франсуа Олланд, ссылаясь на необходимость учета новых экологических обстоятельств.

У остановки реакторов Фессенхайма есть ценник: казна выплатит EDF, которая управляет всеми АЭС, за закрытие станции в Фессенхайме, по меньшей мере 400 млн евро.

Мэр Фессенхайма уже заявил, что этот шаг властей приведет к потере не менее 2 000 рабочих мест, не считая косвенных экономических убытков.

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В правительстве ему на это ответили, что Фессенхайм получит субвенций на 30 млн евро, чтобы переучить персонал и перепрофилировать смежные с АЭС предприятия.

Станция была введена в эксплуатацию 43 года назад.

Полностью АЭС в Фессенхайме будет остановлена 30 июня.