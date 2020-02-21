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Россия

В Брянске отцепили вагон из-за пассажирки с подозрением на коронавирус

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 Марика Димитриади
В Брянске отцепили вагон из-за пассажирки с подозрением на коронавирус
Авторское право
Xinhua, AP
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Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске и отправили в санитарный тупик из-за пассажирки - гражданки Китая - с подозрением на коронавирус: у женщины поднялась высокая температура. Об этом сообщили в пограничном санитарно-карантинном пункте "Брянск-Орловский" управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Пассажирку госпитализировали в городскую инфекционную больницу.

Всего в вагоне поезда, следовавшего по маршруту Киев - Москва, находились более 20 человек. По предварительным данным, детей среди них нет.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора сообщает, что всех пассажиров отправили в карантин в Брянскую городскую больницу.

Сейчас поезд направляется в Москву, но уже без отцепленного вагона. На вокзале его будут встречать специальные службы.

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