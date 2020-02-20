Россия отрицает причастность к масштабным кибератакам в Грузии

Россия не причастна к атакам на грузинские правительственные сайты, которые приписывают Москве, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы никуда не вмешиваемся [во внутренние дела государств] и вмешиваться не собираемся", - подчеркнул он.

Ранее грузинский МИД обвинил Россию в совершении масштабных кибератак в октябре 2019 года. Тбилиси утверждает, что нападения, спланированные Главным управлением Генштаба ВС РФ, были совершены на сайты и серверы администрации грузинского президента, судебных органов, коммерческих и медийных организаций страны.

"В результате кибератаки серверы вышеуказанных организаций и системы управления были повреждены, их функционирование было существенно затруднено", - говорится в пресс-релизе министерства. Ведомство сообщает, что информация о хакерских атаках была получена в результате "расследования, проведенного грузинской стороной в сотрудничестве с международными партнерами".

По утверждению грузинского МИДа, целью кибератаки было "подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению, подорвать функционирование государственных органов, а также различных организаций".

С осуждением кибератак выступило и правительство Великобритании, которое в распространенном заявлении возложили ответственность за нападения на российские разведслужбы.

"По оценкам британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), 28 октября 2019 года ГРУ с крайне высокой степенью вероятностью организовала серию масштабных и деструктивных кибератак. Они были направлены против грузинских компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, и привели к взлому ряда сайтов, включая сайты грузинского правительства, судов, НКО, предприятий и СМИ, а также сбоям в работе нескольких национальных вещателей", - утверждается в документе МИДа.

В NCSC считают, что российские разведслужбы причастны к кибератакам с вероятностью, превышающей 95%. В МИДе называют эти атаки частью "кампании по дестабилизации" обстановки в Грузии, пишет ТАСС.