Мьянма: пожар в жилом здании в центре Янгона

В Мьянме десятки людей были спасены минувшей ночью из пылающего жилого здания в оживлённом торговом квартале Янгона. Многие из них были перенесены с самых высоких этажей в безопасное место с помощью подъёмного крана.
К горящему 12-этажному многоквартирному дому устремили 60 пожарных машин. К утру четверга не было зарегистрировано ни одного погибшего. Причина пожара пока не установлена.
Один из свидетелей рассказал, что выбежал из дома и хотел предупредить своих пожилых соседей, но был вынужден отступить, едва не потеряв сознание от тёмного едкого дыма.
В последнее время пожары в зданиях в центре Янгона участились: из-за недостатка средств они давно не ремонтировались.
Другие No Comment
Аргентина: за право на аборт
Ожившие картины Нико Пиросмани
Гонконгцы покидают круизный лайнер Diamond Princess
Многоликий Владимир Путин
Уганда объявила войну саранче
Она играла на скрипке во время операции на головном мозге
Карнавал в Сан-Паулу
В ожидании Дональда Трампа
Снежная буря вынуждает отдохнуть в горах
Фестиваль туарегов в Нигере
Британия под водой
Винс Реффет: еще один впечатляющий полет
Снежная битва в Мурманске
Рио готовится к карнавалу