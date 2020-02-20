Мьянма: пожар в жилом здании в центре Янгона

В Мьянме десятки людей были спасены минувшей ночью из пылающего жилого здания в оживлённом торговом квартале Янгона. Многие из них были перенесены с самых высоких этажей в безопасное место с помощью подъёмного крана.

К горящему 12-этажному многоквартирному дому устремили 60 пожарных машин. К утру четверга не было зарегистрировано ни одного погибшего. Причина пожара пока не установлена.

Один из свидетелей рассказал, что выбежал из дома и хотел предупредить своих пожилых соседей, но был вынужден отступить, едва не потеряв сознание от тёмного едкого дыма.

В последнее время пожары в зданиях в центре Янгона участились: из-за недостатка средств они давно не ремонтировались.