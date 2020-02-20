Гонконгцы покидают круизный лайнер Diamond Princess

106 гонконгских пассажиров, в основном пожилых, с круизного лайнера Diamond Princess вернулись домой из Японии на самолете Cathay Pacific. Всего на борту судна находились более чем 300 граждан Гонконга. Бывшие пассажиры затянувшегося круиза будут помещены в 14-дневный карантин в пригородном недавно построенном правительственном жилом блоке.
Жители района Фо Тан выразили протест против решения правительства использовать блок для временного размещения людей, находящихся в карантине.
Более 74 000 человек были инфицированы в Китае и еще сотни — примерно в 25 странах, причем Иран сообщил о двух смертях, ставших первыми смертельными случаями на Ближнем Востоке.
Китайские официальные лица заявили на этой неделе, что их усилия по сдерживанию эпидемии, включая карантин для десятков миллионов людей в провинции Хубэй и ограничение передвижения в других городах по всей стране, начали окупаться.
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