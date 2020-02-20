Протесты в Черногории: "Мы не отдадим свои святыни!"

«Мы не отдадим наши святыни !" - под таким лозунгом в Черногории дважды в неделю проходят массовые акции в поддержку Сербской православной церкви, к которй себя относят более 80% жителей страны. По оценкам оппозиции, в них участвует около трети населения.

Ганс фон дер Брели, Euronews:

"В Черногории люди спускаются с гор, чтобы протестовать против принятого в минувшем декабре церковного закона. Мы попытались выяснить, что стоит за этими демонстрациями".

Черногория раздираема конфликтом между проевропейским правительством и Сербской православной церковью, протестующей против предписанной новым законом передачи в собственность государства своих объектов. Верующие опасаются, что это предлог для конфискации сербских православных церквей в пользу непризнанной мировым православием Черногорской православной церкви. Власти такое толкование нового закона отвергают.

В столице Подгорице мы встретились с Андрией Мандичем, одним из главных лидеров просербской оппозиции, и спросили его, как он объясняет эти массовые протесты.

"Граждан сербского происхождения тут сделали людьми второго сорта, - сказал Мандич.- Проблема возникла с приходом к власти нынешнего правительства: дискриминация ощутима в инвестициях, в национальных образовательных программах, при найме на работу. Если вы серб - то вы не можете занимать ключевые посты в администрации, в армии или в полиции. И теперь, с нападением на церковь, они хотят нанести последний удар по самому нашему существованию на территориях, где мы испокон веку живём".

Писатель Андрей Николаидис считает, что такая точка зрения опасна. Он подал петицию в поддержку правительства Черногории, подписанную представителями интеллигенции со всего региона Западных Балкан.

"Я вижу здесь те же признаки, которые предвещали войны в Хорватии и в Боснии, - говорит Николаидис. - В этой конкретной ситуации, в Черногории, опять говорится о так называемом угнетении черногорских сербов. До войны в Хорватии говорили об угнетении сербов в Хорватии, после чего началась война. Затем стали говорить, что сербов преследуют в Боснии - и началась война в Боснии. Затем оказалось, что сербы также подвергаются репрессиям в Косове - и тогда началась война в Косове".

Ганс фон дер Брели, Euronews:

"Это Сербия. Смерть Черногории", - такие граффити вы можете встретить, путешествуя по Черногории. Подробный репортаж об этой проблеме - в нашей программе "Незаметная Европа" в пятницу.