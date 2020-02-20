В США умер создатель "копипаста" Ларри Теслер

В США скончался программист Ларри Теслер, который прославился изобретением "копипаста", - функции cut ("вырезать"), copy ("копировать") и paste ("вставить") в компьютерных интерфейсах.

Теслер умер в возрасте 74 лет. Причина смерти не сообщается.

"Благодаря ему ваш рабочий день стал проще", - написала у себя в Twitter-аккаунте компания Xerox, где начинал карьеру известный программист. Позже Стив Джобс переманил Теслера в Apple, где он проработал 17 лет.

Ларри Теслер родился в Нью-Йорке 24 апреля 1945 года. В 20 лет он окончил Стэндфордский университет и получил ученую степень по математике. Еще в студенческие годы он начал работать в Силиконовой долине в области взаимодействия человека и компьютера: Теслер стремился к тому, чтобы интерфейсы компьютеров были понятны не только специалистам, но и обычным пользователям.