В результате стрельбы в Ханау погибли пятеро граждан Турции

"Расизм и ненависть - это яд", так канцлер Германии прокомментировала нападение в среду вечером на две кальянные в пригороде Фракфурта-на-Майне Ханау, в результате которого погибли 9 человек, в том числе пятеро турецких граждан.

"Сегодня - чрезвычайно грустный день для нашей страны, - заявила на пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель. - Глубокое горе в связи с насильственной смертью сограждан переживают не только жители Ханау, но и вся Германия. Расизм и ненависть - это яд, разъедающий наше общество и приводящий к совершению многих преступлений".

Она добавила, что будет следить за ходом расследования и состоянием пострадавших, в том числе во время саммита ЕС, который открывается в четверг вечером. Парламент земли Гессен, где находится Франкфурт-на-Майне, почтил память погибших минутой молчания.

В четверг стало известно, что обвиняемый в массовом убийстве 43-летний житель Ханау Тобиас Ратьен оставил не только 24-страничный манифест, но и видеообращение в Youtube "ко всем американцам". В нем он заявляет, что США находятся во власти "тайного общества" и призывает положить этому конец силой.

"Согласно имеющимся у нас уликам, он действовал из ксенофобских побуждений. Мы ищем другие документы, в которых он выражал свои взгляды, помимо его аккаунта в Youtube, - заявил Петер Бойт, министр внутренних дел земли Гессен. - По нашим данным, он имел разрешение на ношение оружия, поскольку занимался спортивной стрельбой". По словам министра, ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если версия об убийстве из ксенофобских побуждений подтвердится, то станет третьим преступлением за год, совершенным крайне правым радикалом.

В среду около 22.00 по местному времени Ратьен совершил нападение на две кальянные в Ханау, после чего скрылся на автомобиле. Под утром, по итогам ночной облавы, полиция обнаружила его тело в квартире в Кессельштадте. Рядом найдена мертвой его мать.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Ханау. "Мы глубоко опечалены и выражаем полную поддержку Германии перед лицом этого трагического нападения, - отметил он в четверг в своем "Твиттере". - Наши мысли с жертвами и скорбящими семьями. Я разделяю сторону канцлера Меркель в этой борьбе за наши ценности и защиту наших демократий".