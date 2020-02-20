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Германия

Стрельба в Ханау: злоумышленник обнаружен мертвым

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 Елена Караева
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Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Michael Probst
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Предполагаемый злоумышленник, устроивший стрельбу в немецком Ханау, найден мертвым в своем доме, в жилище обнаружено еще одно тело, об этом сообщила полиция федеральной земли Гессен.

Накануне около 10 вечера в двух кальянных Ханау - об этом информирует ТАСС - произошли два инцидента с огнестрельным оружием. Погибли 9 человек. Еще пятеро были ранены.

Эти цифры утром в четверг сообщило The Associated Press со ссылкой на немецкие медиа.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
В этой машине были обнаружены тела двух убитыхCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMichael Probst

Есть сведения, что эти кальянные посещали этнические курды, проживающие в Германии.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
В течение этой ночи центр Ханау был полностью оцеплен полицейскими подразделениямиCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMichael Probst

Есть также сообщения, что рядом с местом первого проиcшествия был замечен большой автомобиль с затененными стеклами.

О мотивах преступника пока неизвестно, его личность не раскрывается, как и личность того, чье тело было обнаружено в доме стрелка.

Правоохранители заявили, что в это жилище вошла группа захвата, она и обнаружила оба тела.

Центр Ханау, города со стотысячным населением, находящимся в 20 километрах к востоку от Франкфурта-на-Майне, в течение ночи был перекрыт.

AP Photo, all rights reserved
DPA сообщает, что вместе с полицией земли Гессен в расследовании принимают участие правоохранители из соседней БаварииAP Photo, all rights reserved

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