В Иране наступил день тишины: любая предвыборная агитация накануне голосования запрещена. Заявки для участия в выборах в Меджлис подали более 16 тысяч человек, процедуру регистрации, в том числе проверку Совета стражей конституции Ирана, прошли 7148 кандидатов.

В связи с экономическими проблемами, дисквалификацией кандидатов-реформистов и разгоном массовых протестов против повышения цен на топливо в ноябре прошлого года, многие намерены бойкотировать голосование.

"Я не собираюсь участвовать в выборах, потому что Исламская Республика до сих пор не выполнила ни одного из своих обещаний", - говорит эта молодая жительница Тегерана.

"Уверен, что ни одно из наших ожиданий не оправдается, - добавляет другой житель иранской столицы, - из-за широкого отсева тех, кто мог бы исправить ситуацию".

Другие иранцы полны решимости голосовать, полагая, что выборы - оптимальное средство обеспечить общественные интересы в будущем. "Мы постараемся найти подходящего человека и проголосовать за него, - говорит этот пожилой тегеранец, - чтобы он смог воплотить в жизнь план по развитию страны".

Ряд аналитиков считают, что массовый отсев умеренных и реформистских кандидатов Советом стражей конституции, превратил выборы в конкуренцию консерваторов и фундаменталистов: "Эти выборы будут самыми гнетущими за последние 40 лет, как скачки с участием одной лошади. Одной стороне политического спектра дан карт-бланш, в то время как другая столкнулась с серьёзными ограничениями. Поскольку Тегеран находится в центре внимания, дисквалификации здесь не были существенными, но вот в провинции дисквалифицированы очень многие".

Меджлис (однопалатный парламент) избирается тайным голосованием и состоит из 290 депутатов; срок их полномочий - четыре года. За последние 40 лет средняя явка на парламентских выборах в Иране составляла 60,5%.

"Учитывая растущее с ноября 2019 года экономическое и политическое недовольство граждан, на этот раз показатель явки может быть гораздо меньше, - передает из Тегерана наш специальный корреспондент Хамидреза Хомаюнифар, - хотя вряд ли изменит направление государственной и внешней политики".