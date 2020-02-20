Паника из-за коронавируса в Полтавской области

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук срочно вылетает в поселок Новые Санжары. Жители Полтавской области протестуют против размещения на карантин в местном санатории эвакуированных из Ухани. Митингующие блокируют дороги и возводят баррикады.

Сообщается о стычках с полицией. Несколько человек задержаны.

"Власти сделали все, что могли, чтоб вернуть людей на родину. Каждый дважды прошел проверку на коронавирус. Не дай бог у кого-то заболевание подтвердится! Мы наслышаны о том, как эвакуированных встречали в разных странах, даже там, где случаи заражения были действительно зафиксированы. А что творится у нас?", - отметил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

В четверг из Ухани в Харьков были эвакуированы спецрейсом 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на двухнедельный карантин в медцентр Нацгвардии Украины в Полтавской области. По заявлению президента Владимира Зеленского, эвакуация сопровождается беспрецедентными мерами безопасности.