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США

Трамп - Ассанж: услуга за услугу?

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 Елена Караева
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Трамп - Ассанж: услуга за услугу?
Авторское право
Copyright The Associated Press. All rights reserved - Kirsty Wigglesworth
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В Лондоне адвокат Джулиана Ассанжа Эдвард Фитцжералд сообщил суду, что его подзащитному со стороны Трампа была предложена сделка - помилование в обмен на заявление основателя Wikileaks, что "русские" не имели никакого отношения к хакерской атаке на серверы комитета Демократической партии.

Человеком, который передал Ассанжу это предложение, был тогдашний конгрессмен-республиканец Дейна Рорабэйкер. Он побывал в Лондоне, когда Ассанж еще находился в здании посольства Эквадора.

Судья, ведущая дело об экстрадиции Ассанжа, объявила, что она может приобщить заявление к делу.

Рорабэйкер сообщил, что никогда не говорил с Трампом об Ассанже, и что он приехал в Лондон по своей собственной инициативе.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала заявление Фитцжералда "абсолютно лживым", подчеркнув, что Трамп никогда не обсуждал с Дейной Рорабэйкером дело Ассанжа.

Если суд примет решение в пользу экстрадиции Ассанжа, в США его ждет новый процесс по обвинению в шпионаже.

В случае признания виновным, ему грозит 175 лет тюрьмы.

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