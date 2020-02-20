Тысячи женщин разного возраста приняли участие в манифестации в поддержку закона о разрешении абортов в Аргентине. Вместе с ними в защиту прав женщин самим решать свою судьбу выступили и представительницы феминистских групп, прибывших из США и Чили.

С зелеными платками, эмблемой движения, в руках женщины требовали от правительства, как было написано на плакатах, права на "легальное, безопасное и бесплатное" прерывание беременности, а также того, чтобы в этом году парламент включил обсуждение легализации абортов в список вопросов для обсуждения.

Страны Латинской Америки до сих пор соблюдают наиболее жесткие законы по отношению к прерыванию беременности в мире. В частности, в Аргентине разрешена эта процедура в случае, если жизни женщины грозит опасность или беременность стала результатом изнасилования. Впрочем, даже в этих случаях в ряде провинций, где население отличается консервативными взглядами, медики отказываются следовать распоряжениям Минздрава.

Но вопрос остается открытым, и общество требует от властей открытой дискуссии. В 2018 году законопроект о декриминализации абортов прошел первую стадию одобрения в нижней палате парламента, что не помешало ему провалиться в Сенате.

В противовес феминистским движениям религиозные объединения во главе с Католической церковью Аргентины собирает своих сторонников для участия в массовой акции протеста, приуроченной к 8 Марта. Незаконный аборт на родине папы римского Франциска сегодня предусматривает наказание до 4 лет тюремного заключения.