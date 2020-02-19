После карантина в Тюмени россияне разъезжаются по домам

Карантин для 144 россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в санаторий под Тюменью, завершен. Ни у кого из них не нашли коронавирус. В среду они покинули реабилитационный центр. Бывшие пациенты делятся впечатлениями:

"Думали изначально, что время будет долго тянуться. Но не заметили как две недели пролетели. Было достаточно весело, познакомились с девчонками, с которыми жили. Классно общались".

"Нельзя было только выходить за пределы номера. А так... Питание было замечательное".

В минувший вторник глава специальной комиссии КНР по борьбе с распространением коронавируса заявил, что пик эпидемии в Китае придется на конец февраля, к апрелю эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Но пока она остается серьезной.

"Будем ждать, когда откроется Ухань и Китай в целом. Будем возвращаться и продолжать работать".

Между тем с 20 февраля российские власти временно приостанавливают въезд в страну граждан Китая, прибывающих на работу или учебу, а также с туристическими и частными целями.