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мир

ООН: будущее детей находится под угрозой

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 Daria Ivanova
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ООН: будущее детей находится под угрозой
Авторское право
AP Photo/Altaf Qadri, File
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Благосостояние детей и подростков по всему миру находится под "непосредственной угрозой" и ни одна страна не прилагает достаточных усилий по их защите, предупреждает ООН.

Согласно обширному отчету, опубликованному в среду в британском медицинском журнале The Lancet32540-1/fulltext), будущему детей сегодня угрожают климатические изменения, вредная пища, пропаганда нездорового образа жизни со стороны, например, табачных компаний, и не только.

Одной из угроз является реклама нездорового образа жизни и сбор данных в социальных сетях для маркетинговых нужд. Еще одна непосредственная угроза - растущее неравенство между группами населения, в результате чего некоторые дети оказываются за чертой бедности.
Стефан Свартлинг Петерсон
ЮНИСЕФ

По заказу ВОЗ и ЮНИСЕФ над отчетом работали 40 независимых экспертов со всего мира. Их выводы неутешительны: даже если наиболее богатые государства находятся в топе рейтинга на сегодня, эти же страны в недостаточной степени озабочены устойчивым развитием в области экологии и тем самым подвергают риску будущее следующих поколений.

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