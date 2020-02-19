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Великобритания

Операция на мозге под звуки скрипки

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 Кнарик Хачатрян
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Операция на мозге под звуки скрипки
Авторское право
AFP
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Скрипачка помогла хирургам Королевского колледжа в Лондоне оперировать саму себя: когда ей вырезали опухоль из головного мозга, она играла на скрипке, чтобы врачи видели, какие участки при этом задействованы. Опухоль была расположена в опасном соседстве с зоной, отвечающей за мелкую моторику левой руки, пальцы которой скрипач перемещает по грифу. Любое отклонение могло необратимо сказаться на технике игры.

53-летняя Дагмар Тернер играет в симфоническом оркестре острова Уайт в Юго-Восточной Англии. Семь лет назад у неё обнаружили опухоль глиому.

Лучевая терапия не помогла, пришлось делать операцию, во время которой пациент должен бодрствовать. Так делают, когда опухоль локализована в зонах мозга, отвечающих за зрение, движение и другие важные функции. В случае с Тернер врачи решили, что лучший вариант обратной связи для неё - это игра на скрипке.

Женщину погрузили в медикаментозный сон и провели трепанацию черепа. А в середине операции привели в сознание под сильным обезболивающим и попросили поиграть на скрипке.

Операция прошла успешно. Дагмар уже дома и репетирует, надеясь в скором времени времени вернуться в оркестр.

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