Операция на мозге под звуки скрипки

Скрипачка помогла хирургам Королевского колледжа в Лондоне оперировать саму себя: когда ей вырезали опухоль из головного мозга, она играла на скрипке, чтобы врачи видели, какие участки при этом задействованы. Опухоль была расположена в опасном соседстве с зоной, отвечающей за мелкую моторику левой руки, пальцы которой скрипач перемещает по грифу. Любое отклонение могло необратимо сказаться на технике игры.

53-летняя Дагмар Тернер играет в симфоническом оркестре острова Уайт в Юго-Восточной Англии. Семь лет назад у неё обнаружили опухоль глиому.

Лучевая терапия не помогла, пришлось делать операцию, во время которой пациент должен бодрствовать. Так делают, когда опухоль локализована в зонах мозга, отвечающих за зрение, движение и другие важные функции. В случае с Тернер врачи решили, что лучший вариант обратной связи для неё - это игра на скрипке.

Женщину погрузили в медикаментозный сон и провели трепанацию черепа. А в середине операции привели в сознание под сильным обезболивающим и попросили поиграть на скрипке.

Операция прошла успешно. Дагмар уже дома и репетирует, надеясь в скором времени времени вернуться в оркестр.