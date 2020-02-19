Что "брексит" фермерам готовит?

Традиционные методы ведения сельского хозяйства в Великобритании и благосостояние британских фермеров находятся под угрозой из-за "брексита".

1200 гектаров земли поместья Iford Estate в Восточном Сассексе используются для сельскохозяйственных нужд вот уже 12 тысяч лет. Поместье, состоящее из 4-х ферм, целиком расположено в национальном парке Саут-Даунс. Его владельцы обеспокоены: выход из ЕС означает, что они лишатся европейского финансирования.

Это произойдёт в 2027 году, и к тому времени должны вступить в силу государственные субсидии. Но как именно это будет происходить? Фермеры об этом ничего не знают. Бен Тейлор, который управляет поместьем Iford Estate вот уже 21-ый год, говорит:

"Политики и министерство сельского хозяйства обещают, что уже начиная с 2024 году вступят в силу новые схемы. Но никаких деталей не раскрывают. Нет никаких указаний на то, будет ли финансирование и на каком уровне. Это означает, что в нашем доходе, а следовательно и в получаемой прибыли, может образоваться огромная дыра".

Бен опасается, что неопределенность может привести к краху более половины британских ферм. Такие данные приводит Национальный союз британских фермеров:

"Исследования показали, что около 60% нынешних фермерских хозяйств убыточны без финансирования со стороны Евросоюза или правительства Великобритании. Поэтому некоторые из них неизбежно обанкротятся. Другого пути нет".

Те, кто может, дисквалифицируют свою деятельность. В поместье Iford Estate уже есть гостевые коттеджи и рыболовные озёра. Бен предпочёл бы заниматься лишь сельским хозяйством, но туризм оказывается более прибыльным, чем животноводство и выращивание зерновых.

"Почти все фермерские хозяйства делают всё возможное для диверсификации, - говорит он, - но это не всегда возможно, потому что запуск такой деятельности может быть весьма затратным, у вас должна быть возможность финансировать диверсификацию, прежде чем получить от неё какой-либо доход . Это можно сделать - но не у всех есть на это средства".

В министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании подтвердили, что в их планы входят компенсации фермерам за переход на другое использование земли, другую деятельность: от земледельчества к посадке фруктовых деревьев или от производства молока - к улавливанию и хранению углерода. Но схема пока находится на стадии разработки, и ещё предстоит принять соответствующий закон.

А фермеры между тем готовятся к тяжёлым временам.

Бен Тейлор: "Они говорят, что начнут делать это в 2024 году, но к этому времени наши нынешние субсидии уже сократятся вдвое, а это уже большая дыра в бюджете. Огромная разница между нашим сегодняшним положением и тем, в котором мы окажемся даже и с новой схемой".

Виктория Смит, Euronews: "Этот регион сформировался ещё во времена неолита, но сохранявшийся веками ландшафт теперь меняется. Нерешённые вопросы будущего финансирования и необходимость диверсификации вынуждают традиционные фермы адаптироваться, чтобы выжить".