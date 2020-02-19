Гуманитарный кризис в Сирии: стороны не договорились

Сотни тысяч сирийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за непрекращающихся боевых действий на северо-западе страны. По данным ООН, только с начала февраля число перемещенных лиц достигло 300 000 человек.

Общее количество вынужденных переселенцев оценивают в 900 тысяч человек за 3 месяца, при этом полмиллиона из них — это дети. Некоторые из них погибают от переохлаждения в заснеженных палаточных лагерях.

Мы встревожены быстрым ухудшением гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии и ужасными страданиями гражданского населения. Продолжающееся наступление привело к перемещению почти 900 000 гражданских лиц с 1 декабря 2019 года, и их число растет. За тот же период были убиты сотни людей Гейр Педерсен спецпосланник генсека ООН по Сирии

Россия в среду выступила против принятия Советом Безопасности ООН декларации, призывающей к прекращению боевых действий и соблюдению норм международного гуманитарного права на северо-западе Сирии, предложенной Францией. Об этом заявил постпред этой страны при ООН Николя де Ривьер.

Мы очень старались сделать заявление для прессы, призывающее к прекращению боевых действий и гуманитарному доступу в Идлиб. Россия ответила отказом. Это очень тяжело. Поэтому "астанинский процесс" не работает, и это факт Николя де Ривьер постпред Франции при ООН

При этом российская сторона заявила, что Москва продолжит поддерживать правительство Сирии в его законной борьбе с "террористами". Россия считает, что на стороне оппозиции сражаются боевики экстремистских организаций, таких как "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий террористической группировки "Джебхат ан-Нусра").

Интенсивные боевые действия между сирийскими войсками и вооруженной оппозицией при поддержке Турции на северо-западе страны продолжаются больше 2 месяцев.

В результате чего сирийская армия отвоевала участки в провинции Идлиб, а также ключевые районы, которые обеспечили безопасность стратегической автомагистрали М5, соединяющей четыре крупнейших города страны, а также все окрестности города Алеппо впервые с 2012 года.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами группировки "Джебхат ан-Нусра".