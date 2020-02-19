"Операция в Идлибе неизбежна": Эрдоган обещает использовать "всю боевую мощь"

Турция готова задействовать "всю боевую мощь" при операции в Идлибе. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.
В Кремле возможную операцию, если она будет проводиться против легитимных властей и вооруженных сил Сирии, назвали "худшим сценарием".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Анкара не выполняет своих обязательств по размежеванию террористов и сирийской вооруженной оппозиции в Идлибе.
При этом Эрдоган добавил, что начало новой военной операции в Идлибе — "лишь вопрос времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.
По данным ООН, за 2,5 месяца интенсивных боевых действий на северо-востоке Сирии более полумиллиона детей и их семей были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в палаточном лагере.
Ситуация там усугубляется суровыми погодными условиями.