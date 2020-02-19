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В ожидании Дональда Трампа

Если есть антитрамписты, то есть и трамписты.

Как первых, так и вторых отличает творческий подход к выражению антипатий или симпатий по отношению к американскому лидеру.

Индийский "болельщик" за дело Трампа Бусса Кришна молится на своего кумира - в прямом смысле слова.

Он воздвиг статую нынешнего хозяина Белого дома на заднем дворе своего дома и регулярно совершает там религиозные ритуалы.

Особенно популярен президент США у тех, кто относит себя к националистам. Они с нетерпением ждут его государственного визита в Индию, который запланирован на следующую неделю.

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