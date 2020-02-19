В ожидании Дональда Трампа

Если есть антитрамписты, то есть и трамписты.
Как первых, так и вторых отличает творческий подход к выражению антипатий или симпатий по отношению к американскому лидеру.
Индийский "болельщик" за дело Трампа Бусса Кришна молится на своего кумира - в прямом смысле слова.
Он воздвиг статую нынешнего хозяина Белого дома на заднем дворе своего дома и регулярно совершает там религиозные ритуалы.
Особенно популярен президент США у тех, кто относит себя к националистам. Они с нетерпением ждут его государственного визита в Индию, который запланирован на следующую неделю.
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