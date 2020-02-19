Португалия: узаконят ли эвтаназию

Двадцатого февраля парламент Португалии рассматривает вопрос о декриминализации эвтаназии. Несмотря на протесты, участие в которых в основном принимали представители религиозных движений, местные СМИ отмечают, что, скорее всего законопроект будет одобрен.

В мае 2018 года депутаты с перевесом в пять голосов, отклонили инициативу, предусматривающую легализацию эвтаназии с помощью медперсонала для терминальных больных.

Противники эвтаназии называют ее "рецептом расправы" с пожилыми людьми. Сторонники настаивают на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты, без перспективы улучшения состояния, люди, переживающие физические муки, должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни.

Первой европейской страной, отменившей уголовную ответственность за эвтаназию, стали Нидерланды. Это произошло в 2002 году. Затем аналогичные законы приняли в Бельгии, Швейцарии и Люксембурге. Одиннадцатого февраля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил дальнейшее рассмотрение законопроекта о добровольном уходе из жизни.