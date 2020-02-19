COVID-19: эпидемия Европе не грозит?

Более 75 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа. 99% из них - в Китае, откуда пошло распространение эпидемии.

45 случаев заражения зарегистрировано в Европе. Франция, где была зарегистрирована первая в смерть в ЕС , присоединилась к США для разработки вакцины. Биофармацевтическая компания Sanofi будет проводить исследования совместно с американским Департаментом здравоохранения.

Но эксперты Евросоюза считают, что эпидемии удастся избежать. Янез Янша, глава отделения противостояния эпидемиям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний заверил европейцев:

"Все зарегистрированные случаи четко установили, как я уже говорил, случайные связи с носителями инфекции. А значит, вероятность передачи в Европейском Союзе считается очень низкой. Вероятность того, что вас заразили, низка, и даже больше, чем низка".

Критическая статья о борьбе с эпидемией в Китае, вышедшая в Wall Street Journal под заголовком "Китай- настоящий больной Азии" - вызвала возмущение Пекина. Власти Поднебесной аннулировали аккредитацию троих журналистов издания, обвинив их в дискредитации усилий китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией.

"Китайский народ не приветствуют СМИ, которые публикуют расистские заявления и пытаются очернить Китай злобными выпадами", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан

Жертвами COVID-19 стали более 2 тысяч китайцев. Но во вторник в Хубэе было зафиксировано самое низкое число заражений за минувшую неделю. Власти КНР утверждают, что, благодаря принятым мерам, эпидемия идёт на спад. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что число новых случаев заражения стало снижаться, но отметила, что пока ещё рано говорить о тенденции.