Суд в Гааге обязал РФ выплатить более $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить более €50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Суд счёл, что в начале 2000-х в России велась полномасштабная атака на компанию, нацеленная на то, чтобы обанкротить ее, забрать активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.

Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами».

Проиграл именно Кремль, а не Россия и платить в конце концов будет не Россия, а сечины! — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 18, 2020

, - написал в своём Twitter Ходорковский, который ранее провёл в заключении более 10 лет, признанный российским судом виновным в хищениях и неуплате налогов.

Россия по-прежнему считает, что бывшие акционеры компании ЮКОС не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами в том числе через взятки, отмечает ведомство.

Акционеры подали иск в Международный арбитраж Гааги 15 лет тому назад, требуя взыскать с РФ около €100 млрд. Истцы, в частности, ссылались на Энергетической хартии, подписанной, но не ратифицированной Россией. В июле 2014-го было вынесено решение выплатить им €50 млрд компенсации. Суд счёл, что Москва нарушила обязательства по статье 13 Энергетической хартии, которая защищает иностранные инвестиции в энергетический сектор, запрещая их национализацию и экспроприацию. Однако позже Россия успешно обжаловала это решение в Окружном суде Гааги.

В 2016-ом году бывшие акционеры обратились в Апелляционный суд, который сейчас отменил предыдущее решение, удовлетворив иск трех компаний: Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Все они потеряли деньги при банкротстве ЮКОСа.

У Москвы ещё есть возможность обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов. Российские власти уже заявили, что намерены это сделать. На сайте Министерства юстиции сообщается, что апелляционная инстанция "проигнорировала тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц".

Помимо этого, как сообщает ведомство, экс-акционеры были причастны к массовому уклонению от уплаты налогов, нелегальному выводу активов за рубеж, отмыванию денег и другим преступлениям.