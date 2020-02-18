Великобритания после "Денниса"

Жители Великобритании начали восстановительные работы после сильного наводнения, вызванного вторым за месяц штормом "Деннис". На этот раз больше всего пострадали Уэльс и Англия. Там в результате ливневых дождей произошли потопы и оползни. Первые этажи многих домов оказались под водой.

"Мы останемся здесь. У меня проблемы с ногами, но я не смогла бы отсюда выйти в любом случае", - говорит эта женщина.

Тем временем спасатели продолжают эвакуировать жителей затопленных деревень на лодках. По словам специалистов, в ближайшие несколько дней ситуация мало изменится.

Дэйв Трауп, Агентство по окружающей среде: "Уровни воды не будут сильно меняться в течение следующих 24-48 часов, и это представляет другую проблему. Затоплены дома и предприятия, а также дороги. Ситуация улучшится не скоро".

В некоторых частях Южного Уэльса и Англии за двое суток выпала месячная норма осадков. Тем временем премьер-министр Уэльса сообщил, что наиболее бедным пострадавшим от наводнения общинам, которые не были застрахованы, будут выделены дополнительные средства на восстановление. А пока подсчитывается стоимость ущерба.