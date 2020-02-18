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Германия

Тюрингия: новый поворот политического скандала

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 Елена Караева
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Тюрингия: новый поворот политического скандала
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Michael Sohn
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Левая партия Тюрингии, представитель которой был во главе правительства этой федеральной земли Германии, сделала неожиданное предложение своим политическим оппонентам из ХДС.

Бывший премьер Тюрингии заявил, что член ХДС Кристина Либеркнехт может возглавить т.н. техническое правительство, чтобы подготовить новые выборы в ландтаг.

Вот что сообщил экс-премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов по завершении консультаций: "Я предлагаю сформировать техническое правительство, состоящее из трех министров. Оно будет пользоваться полномочиями в течение 70 дней, этот срок достаточен, чтобы Кристина Либеркнехт из ХДС, и министр юстиции, и глава финансового ведомства смогли бы действовать в рамках существующих прерогатив, чтобы подготовить новые выборы в ландтаг".

Скандал, когда на пост тюрингского премьера был с минимальным перевесом был избран Томас Киммерих, вызвал политическое землетрясение в Берлине.

Киммериха, члена СВДП поддержала ультраправая АДГ.

Глава ХДС Крамп-Карренбауэр, не в силах разрешить кризис, предпочла объявить, что не собирается баллотироваться на пост канцлера на следующих выборах.

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