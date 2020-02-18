ООН требует немедленно прекратить огонь в Сирии

Военная операция, которую проводит Дамаск в провинции Идлиб, вошла в новую фазу.

Как сообщалось в течение последних суток, правительственной армии удалось взять под контроль основные автотрассы, связывающие крупные города провинции, со столицей страны.

Спасаясь от боевых действий, интенсивность которых усилилась в последние недели, более 900 тысяч человек стали перемещенными лицами, десятки мирных жителей погибли.

Эти цифры привели в ООН в понедельник.

Почти миллион человек вынуждены были бежать в результате наступления на процинцию Идлиб войск Дамаска AP Photo

Военные действия, в которых страдает мирное населения, достигли, как было отмечено международной организацией, "ужасающего уровня ".

ООН требует немедленно прекратить огонь, от которого страдает мирное население Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Объединенные нации призвали к немедленному прекращению огня.

Сирийский лидер намерен довести военную операцию в провинциях Идлиб и Алеппо до конца, несмотря на призывы международного сообщества прекратить огонь AP Photo via pool

Накануне поздно вечером президент Сирии Башар Асад заявил: "Мы не собираемся останавливаться, мы готовимся к новым сражениям, мы намерены очистить провинции Алеппо и Идлиб. И нам никто не сможет в этом помешать. В том числе и пустые угрозы, исходящие от нашего северного соседа. Мы освободил сирийскую землю от окопавшихся на ней террористов. Мы готовы строить стабильную жизнь в нашей собственной стране".

Наблюдатели отмечают, что продвижение армии Дамаска поддерживается с воздуха российскими силами, собственно, именно этот фактор помог войскам Асада в течение короткого времени взять под контроль свыше полутора тысяч квадратных километров территории в провинции Алеппо.