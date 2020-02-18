ООН требует немедленно прекратить огонь в Сирии

Военная операция, которую проводит Дамаск в провинции Идлиб, вошла в новую фазу.
Как сообщалось в течение последних суток, правительственной армии удалось взять под контроль основные автотрассы, связывающие крупные города провинции, со столицей страны.
Спасаясь от боевых действий, интенсивность которых усилилась в последние недели, более 900 тысяч человек стали перемещенными лицами, десятки мирных жителей погибли.
Эти цифры привели в ООН в понедельник.
Военные действия, в которых страдает мирное населения, достигли, как было отмечено международной организацией, "ужасающего уровня ".
Объединенные нации призвали к немедленному прекращению огня.
Накануне поздно вечером президент Сирии Башар Асад заявил: "Мы не собираемся останавливаться, мы готовимся к новым сражениям, мы намерены очистить провинции Алеппо и Идлиб. И нам никто не сможет в этом помешать. В том числе и пустые угрозы, исходящие от нашего северного соседа. Мы освободил сирийскую землю от окопавшихся на ней террористов. Мы готовы строить стабильную жизнь в нашей собственной стране".
Наблюдатели отмечают, что продвижение армии Дамаска поддерживается с воздуха российскими силами, собственно, именно этот фактор помог войскам Асада в течение короткого времени взять под контроль свыше полутора тысяч квадратных километров территории в провинции Алеппо.