"Россияне устали от конфронтации": 80% граждан РФ хотят дружить с Западом

Четверо из пяти россиян убеждены, что Россия и западные страны должны быть друзьями и партнерами. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного "Левада-центром". 16% респондентов считают Запад соперником России, 3% видят в нем врага.

Социологи также выяснили, что россияне лучше относятся к Евросоюзу, чем к США – 49% против 42%. Негативно о ЕС отозвались 37% опрошенных, о Соединенных Штатах – 46%.

Помимо этого, более половины россиян (52%) считают, что есть все основания бояться западных стран, входящих в НАТО, и в то же время 35% респондентов уверены, что Запад сам должен остерегаться России. О том, что "натовцев" не стоит бояться, заявили 44% респондентов, а о том, что не стоит опасаться России - 61% участников опроса.

Почему россияне лучше отзываются о европейцах, чем об американцах? И как отношение к Западу связано с внутренними проблемами страны? Мы поговорили с директором "Левада-центра" Львом Гудковым.

Евросоюз не воспринимается как военный противник. В этом качестве очень устойчивое отношение к Соединенным Штатом, идущее еще от советского времени: это не только идеологический оппонент, но и потенциальный военный противник. А Евросоюз – это воплощение европейских демократических ценностей Лев Гудков директор "Левада-центра"

Позитивные изменения в отношении россиян к Западу Гудков объясняет несколькими факторами: "В этом проявляется усталость от конфронтации с Западом, падения жизненного уровня после аннексии Крыма, общая усталость от постоянной милитаристской мобилизации, недовольство пенсионной реформой".

Гудков также обращает внимание на то, что после проведения пенсионной реформы в обществе резко выросло недовольство внешней политикой России, войной в Сирии и войной на Украине, что привело к падению рейтинга Владимира Путина и "двух самых популярных министров" - глав МИД Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу .

По словам директора "Левада-центра", россияне верят, что отношения с Западом улучшатся, но пока они не понимают, каким образом это можно сделать. "Антизападная политика, политика нагнетания угрозы в 2014-2015 годах обеспечивала очень высокую степень консолидации вокруг режима, а сегодня это довольно быстро спадает, потому что накапливается усталость от страха большой войны".