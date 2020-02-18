Россия приостановит въезд китайских граждан

Россия с 20 февраля временно приостановит въезд китайских граждан на свою территорию. Ограничения коснутся как трудовых мигрантов, так и студентов и туристов.

В сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России говорится, что въезд граждан КНДР будет приостановлен "с 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 г". Вводимые ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

Отмечается, что также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.

С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.