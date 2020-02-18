"Пегида" встретила отпор

В Дрездене прошла юбилейная 200-я демонстрация "Пегиды" - немецкого правопопулистского антиисламского движения. В мероприятии принял участие один из ведущих политиков "Альтернативы для Германии" Бьорн Хёкке, глава отделения партии в Тюрингии. Однако на этот раз манифестанты "Пегиды" встретили отпор со стороны тысяч противников этого антиисламского движения в Германии.

Карстен Бисок, СвДП: "Для нас, "Свободной демократической партии", было важно четко обозначить, что 200-е выступление "Пегиды" - это уже слишком много. И особенно это касается Бьорна Хёкке - самого ярого активиста АдГ в Дрездене. Мы должны были выступить против этого".

Маркус Рейхель, ХДС: "Мы никак не можем допустить, чтобы здесь произносились речи полные ненависти, которые с каждым словом подрывают наш свободный демократический базовый порядок, и в конце концов, еще больше тянут нас вниз".

Организаторы митинга против "Пегиды" выбрали три основных лозунга для мероприятия: "Безумный национализм", "Демократия нуждается в костяке" и "Демонстрация против фашистов Бьорна Хёкке и "Пегиды". Они осудили последнее выступление Хёкке, который обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель во вмешательстве в интересы федеральной земли Тюрингия в свете вынужденной отставки премьер-министра, избранного там при поддержке крайне правых.