Фестиваль туарегов в Нигере

В нигерийском городке Иферуан проходит фестиваль плато Аир. Каждый год в феврале туареги представляют в пустыне свои обычаи и традиции. Здесь звучит народная музыка, продают знаменитые туарегские ювелирные украшения, читают африканские стихи под звёздами, гостей праздника развлекают скачками на верблюдах.

Фестиваль Аир называют одним из важнейших культурных событий в Нигере. В правительстве говорят, что не просто воспринимают его как один из элементов, объединяющих разные народы, но связывают с ним надежды на возрождение туризма.