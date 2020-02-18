Фестиваль туарегов в Нигере

В нигерийском городке Иферуан проходит фестиваль плато Аир. Каждый год в феврале туареги представляют в пустыне свои обычаи и традиции. Здесь звучит народная музыка, продают знаменитые туарегские ювелирные украшения, читают африканские стихи под звёздами, гостей праздника развлекают скачками на верблюдах.
Фестиваль Аир называют одним из важнейших культурных событий в Нигере. В правительстве говорят, что не просто воспринимают его как один из элементов, объединяющих разные народы, но связывают с ним надежды на возрождение туризма.
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