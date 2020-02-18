Игорь Додон: "Сотрудничество с Россией сделает Европу сильнее"

Европа может стать сильнее только в случае, если она наладит более тесные связи с Россией, заявил президент Молдовы в эксклюзивном интервью Euronews. Игорь Додон призвал к более тесному экономическому сотрудничеству между Москвой и Брюсселем.

"Я верю в большую Европу, от Лиссабона до Владивостока, - сказал он. - Именно Шарль де Голль пришел к этой мысли. Ее часто повторяют различные мировые лидеры. Я думаю, что это единственное решение, которое сделает Европу сильнее для того, чтобы справиться с растущими вызовами".

В 2014 году Республика Молдова – страна-наблюдатель в Евразийском экономическом союзе - подписала соглашение об ассоциации с ЕС. После прихода к власти в 2016 президент Додон заявил, что намерен отменить договоренности с Европой.

"Внешняя политика, которую я продвигаю на протяжении последних лет, сбалансирована. С одной стороны мы реализуем Соглашение об ассоциации с ЕС, а с другой стороны – восстанавливаем стратегические отношения с Российской Федерацией", - сказал Додон.

Президент также подчеркнул, что «более прочные связи между Россией и ЕС – неизбежны», независимо от того, какие страны будут лоббировать продление антироссийских экономических санкций.

«Я думаю, что (...) этот период неопределенности в отношениях между двумя глобальными игроками будет преодолен», - добавил он.

Додон, бывший глава пророссийской социалистической партии страны победил на президентских выборах в 2016. В июне 2019 на посту премьер-министра оказалась Майя Санду, выступающая за более тесное сотрудничество с Европой.

В ноябре того же года после вотума недоверия правительству Санду новым главой молдавского кабмина стал бывший советник президента Ион Кику.