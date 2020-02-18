Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo сделал предложение о покупке UBI bankа, пятого по величне в стране. Сделка оценивается в 4,86 млрд. евро. Закрыть ее стороны рассчитывают до конца текущего года: операция должна быть еще одобрена антимонопольным и надзорным ведомствами Италии.

В случае успешного завершения проекта, UBI Banca будет поглощен своим более крупным конкурентом, а объединенная компания станет седьмой по величине банковской группой в еврозоне с активами превышающими триллион евро. В заявлении Intesa Sanpaolo отечается, что консолидированная прибыль объединенного банка с 2022 года может превысить 6 миллиардов евро.

По словам Карло Мессины, главы группы Intesa Sanpaolo, банковская отрасль на европейском уровне вступила в новую фазу, которая требует бОльших масштабов , более широкой возможности для инвестиций, и применения новой финансовой модели.

Сделку предполагается полностью оплатить акциями: в обмен ны нынешние 10, акционеры Ubi Banca получат по 17 акций Intesa Sanpaolo нового выпуска.