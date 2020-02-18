Протесты в Афинах против пенсионной реформы

Тысячи греков вышли во вторник на улицы Афин, протестуя против новой пенсионной реформы. Впервые после финансового кризиса текст не предусматривает сокращения пенсий, но профсоюзы государственных служащих требуют возврата к докризисному режиму, гораздо более выгодному.

Главное нововведение - поощрение тех, кто захочет работать дольше. Демонстранты с этим не согласны.

"35 лет работы до выхода на пенсию - вот это мне кажется логичным и жизнеспособным. Я учитель, мне исполнилось 58. Я работаю с 22 лет, и смогу выйти на пенсию с 62-х. Поэтому у нас в школе много пожилых учителей, которые зачастую уже чисто физически не справляются со своими обязанностями".

"Я думаю, что мы прежде всего должны бороться за пенсию. Многие люди могут подумать, что можно и не выходить на пенсию, но это ошибка. Потому что тогда министерство труда сочтёт, что не нужно выплачивать пенсии, которые люди заслужили".

По словам консервативного правительства, проект, за который в пятницу должен проголосовать парламент, направлен на обеспечение устойчивости системы к 2070 году. Оппозиция и профсоюзы обвиняют власти в попытке закрепить законодательным путём меры, которые страна согласовала с международными кредиторами для выхода из кризиса.

''После периода жесткой экономии это первый закон о социальном обеспечении в Греции, который не предполагает снижения пенсий. Правительство говорит, что этот закон будут проверен на жизнеспособность в течение следующих десятилетий", - передаёт из Афин корреспондент Euronews Фэй Дулгери.

Во вторник во Афинах остановился общественный транспорт: Конфедерация государственных служащих объявила суточную забастовку. Прекратили перевозку пассажиров и морские паромы в портах Пирей, Рафина и Лаврион. Бастуют работники государственных медучреждений, СМИ приостановили работу на три часа.