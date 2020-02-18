Covid19: зарегистрированы 98 новых летальных исходов

98 летальных исходов за сутки, общее число смертей от COVID19 превысило 1 800 человек, число зараженных увеличилось за истекшие 24 часа почти на две тысячи, перевалив за 72 тысячи, поправились двенадцать с половиной тысяч заразившихся коронавирусом.

Среди 338 американцев, которые были эвакуированы, инфицированы 13 человек, они размещены в карантинных отделениях больниц Калифорнии и Небраски.

Майкл Уэдман, директор карантинного центра больницы университета Небраски, сообщил журналистам, что "один из пациентов поступил к нам, его поместили в карантинное отделение сразу же, поскольку он страдает другими хроническими заболеваниями, не связанными с COVID19. Другие пациенты испытывали некоторый дискомфорт в верхних дыхательных путях, и у них присутствовали симптомы катаральных заболеваний. Все они будут находиться в изоляции требуемый период".

Утром во вторник китайские власти сообщили, что вспышка коронавируса уже нанесла крупный ущерб тем отраслям промышленности, что ориентированы на производство потребительских товаров.

В карантине в самом Китае находятся, по сообщению The Associated Press, не менее 52 млн человек, в КНР отменены все крупные спортивные соревнования.

В свою очередь власти Японии говорят, что на архипелаге тоже растет число случаев заражения, но специалисты пока не могут понять, как именно эти люди были инфицированы.

ВОЗ тем временем пытается предотвратить панические настроения.

Накануне в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил следующее: "У COVID19, как выяснили наши эксперты, меньший уровень летальных исходов, чем у вспышки эпидемии, к примеру, атипичной пневмонии. Свыше 80% тех, кто заболел COVID19, в итоге поправился".

Государственное телевидение Китая во вторник утром сообщило, что директор больницы "Учан" в Ухани скончался от нового коронавируса.

Лю Чжимин стал первым руководителем лечебного учреждения в КНР, умершим от этого заболевания.

Первыми информацию о смерти Лю Чжимина распространили социальные сети, и лишь спустя несколько часов эта новость была подтверждена официально.